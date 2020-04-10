الإعلان عن نسبة الأشخاص الذين يمتلكون مناعة ضد كورونا في روسيا

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، آنا بوبوفا، أن الاختبارات على مرض "كوفيد 19" أظهرت أن عددا قليلا من الروس يمتلكون مناعة ضد فيروس كورونا.

وأشارت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك إلى أنه فقط لدى 3% من الروس مناعة ضد وباء "كوفيد 19".

وقالت عبر أثير قناة "روسيا 24": "سيتم إجراء الدراسات والاختبارات المناعية ووجود الأجسام المضادة، أولا وقبل كل شيء، عند الأطباء والعاملين في المجال الصحي، كونهم في الصف الأول في محاربة الفيروس".

وأجابت بوبوفا سلبا عن السؤال حول ما إذا كان هناك احتمال، عند إجراء تحليل شامل لجميع الروس، أن 70% أصيبوا بالفعل بالفيروس، ويمكنهم متابعة حياتهم الطبيعية.

وشددت قائلة "لا، ونحن لا نتوقع ذلك، وبالتالي يتم اتخاذ جميع التدابير، التي تبدو أحيانًا قاسية جدًا، اليوم".

وأشارت إلى أنه من بين العدد الإجمالي للمصابين، لا يعاني ما يقرب من ربعهم من الأعراض ولا يتطور لديهم المرض.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل 1786 إصابة جديدة بالفيروس في 57 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 1124 إصابة في العاصمة موسكو و182 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 11917 إصابة.