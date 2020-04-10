عمدة موسكو: الوضع بدأ بالتدهور ونستعد لنظام التصاريح في الحركة

أعلن سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن نحو 75 في المئة من سكان موسكو غير قادرين على التنقل بحرية في أنحاء المدينة بسبب فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين لقناة "تي في سي" بأن: "نحو 75 في المئة من سكان المدينة محرومون من فرصة التنقل بحرية في موسكو".

وأضاف بأنه : "ابتداء من يوم الإثنين، بدأ الوضع في التدهور. هناك نمو سريع للمرضى المصابين بالالتهاب الرئوي. في السابق ، كان يتم إدخال نحو 500 شخص إلى المستشفيات يوميًا، ولكن اليوم يصل عددهم إلى 1300 شخص".

ووفقا له، بحسب الحالة السريرية والتشخيص الإشعاعي، يرى الأطباء أنه وفقا لما يتعرضون له فهناك احتمال كبير لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال سوبيانين بأن: "معدل نمو عدد الإصابات، لا يبشر بالخير بالنسبة لنا".

وأضاف: "بالطبع، تستمر بالعمل اليوم، متاجر المواد الغذائية والبقالة".

وأوضح أن: "نظام فرض تقييدات إضافية على الحركة هو إزعاج للراحة لا مفر منه، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة الكثيرين من الناس لا يكون هناك خيار آخر، خصوصا عندما للأسف، لا يلتزم الجميع بهذه الإجراءات التقييدية. في الأسبوع المقبل سنفرض تدريجيًا نظام التصاريح في الحركة والتنقل داخل المدينة، في المرحلة الأولى سنفرضه على الذهاب إلى العمل، وفي المرحلة الثانية للذهاب لأغراض أخرى، وفي المرحلة الثالثة، إذا لزم الأمر، على التنقل داخل الحي".