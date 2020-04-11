الإهمال يدعو سلطات موسكو لتشديد التدابير المتخذة من أجل كورونا

أكدت، أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أن إهمال سكان موسكو لتعليمات السلطات أدى إلى تشديد التدابير.

جاء ذلك في حديث راكوفا للصحفيين، حيث قالت: "نحن نتابع بعناية الوضع الوبائي في المدينة، والسيناريو الذي بدأ لا يمكنه ألا يثير القلق، خلال الأسبوع الأول أبدى السكان مسؤولية كبيرة تجاه الوضع والتزموا بنظام العزل الذاتي، إلا أن عدد وسائل النقل والأشخاص ارتفع بشكل كبير، ورأينا أن السكان بدؤوا بإهمال القواعد، ما دفع إلى تشديد التدابير ".

يذكر أنه تم تخريج 250 شخصا خلال اليوم الماضي بعد التعافي، ليصل عدد المتعافين في روسيا إلى 1045، من أصل حوالي 13600 حالة، منهم 8800 في موسكو حسب ما أعلنه مقر العمليات المختص بمواجهة تفشي كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و700 ألف إصابة، ونحو 103 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 377 ألفا.