بيسكوف يكشف موعد اقتراب ذروة أزمة تفشي فيروس كورونا في روسيا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه سيتبين خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا اقتربت روسيا من ذروة أزمة تفشي فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف على أثير القناة الأولى: "من المتوقع أنه خلال بضعة أسابيع مقبلة سيكون هناك تصور حول إذا كنا قد اقتربنا من ذروة تفشي الوباء، أو سيتبيّن متى سنقترب [من الذروة]".

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي إلى أن المستشفيات في موسكو تعمل تحت ضغط هائل.

وقال بيسكوف: "هناك موجة كبيرة من المرضى، ونحن نرى أن المستشفيات في موسكو تعمل تحت ضغط هائل وفي وضع الطوارئ، وبشكل بطولي، بالطبع نحن جميعا نؤيد أطبائنا ونفتخر ببطولتهم، ونتمنى أننا سنتغلب على الأزمة".

كما أشار بيسكوف إلى أهمية المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نظام العزل الذاتي المنزلي لافتا إلى أن لولاه لكانت روسيا ستجد نفسها أمام ارتفاع كبير للمصابين بفيروس كورونا.