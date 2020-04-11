نورمحمدوف يكشف مباراته المفضلة بين أندية كرة القدم

ونشر نورمحمدوف "ستوري" على الانستغرام يظهر فيها نتيجة مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2003 بين مانشستر يونايتد وريال مدريد (4: 3)، مشيرًا إلى أن تلك اللعبة هي المفضلة لديه.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب نور محمدوف وتوني فيرغسون، في 18 نيسان/ أبريل، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي دانا وايت رئيس منظمة "UFC" للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة "UFC 248".

والجدير بالذكر، أن حبيب يحتفظ بسجل خال من الهزائم، بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغسون، فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.