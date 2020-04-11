موسكو وواشنطن تتفقان على إنشاء مجموعة عمل مشتركة في مجال الفضاء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة في مجال الفضاء.

وقال ريابكوف: "من الناحية العملية، لم يتم تشكيل المجموعة بعد، فنحن في مرحلة الاتفاق على جدول الأعمال، أي المواضيع التي سيتم العمل عليها".

وبحث الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، خلال اتصال هاتفي، التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجال الفضاء.

وجاء في بيان الكرملين: "تم التطرق إلى جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجال الفضاء".

يتبع..