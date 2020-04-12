يوري غاغارين "غزا" الفضاء قبل 59 عاما

في 12 أبريل /نيسان 1961 ، في الساعة 9 و 7 دقائق صباحا، بتوقيت موسكو، تم إطلاق الصاروخ الحامل "فوستوك" من محطة بايكونور الفضائية، التي أطلقت مركبة فضائية سوفيتية مع رجل على متنها إلى مدار أرضي منخفض.

كان يوري غاغارين أول رائد فضاء على الأرض وكان طيارًا عسكريًا، وملازما. تحكم سيرغي كوروليف وأناتولي كيريلوف وليونيد فوسكريسينسكي، في إطلاق الصاروخ.

قضى غاغارين 108 دقيقة في مدار الأرض. بعد دورة واحدة حول الأرض، هبطت المركبة في مقاطعة ساراتوف. هبط رائد الفضاء في الساعة 10 و 55 دقيقة بتوقيت موسكو.

GAGARIN LIVE - Watch and listen to Yuri #Gagarin sharing impressions on the historic spaceflight of 12 April 1961 as the First Man in Space gives interview to @BBC in July 1961 during his visit to the UK 🚀 pic.twitter.com/13rE8y3pPD — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) April 12, 2019

في 14 أبريل 1961 ، بموجب مرسوم رئاسة المجلس السوفيتي الأعلى، حصل يوري غاغارين على لقب بطل الاتحاد السوفيتي.

9 أبريل 1962 بموجب مرسوم صادر عن رئاسة المجلس الأعلى، تم إعلان يوم 12 أبريل يوم الفضاء.

في 7 أبريل 2011، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 أبريل يوما دوليا للرحلة البشرية إلى الفضاء.