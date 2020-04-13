خبير: ارتداء الكمامات الطبية في الشارع غير مجد لكنها مفيدة في أماكن التجمعات

كشف كبير أخصائيي الأمراض المعدية في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فلاديمير نيكيفوروف، أن ارتداء الكمامات الطبية في الشارع والطرقات غير مجد لأن احتمالية وجود الفيروس في الهواء ضئيلة، لكنها مفيدة في أماكن التجمعات.

وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" قال نيكيفوروف: "لا يوجد فيروس في الشارع ويمكن للشخص التنفس بحرية لأن نسبته في الهواء قليلة وضئيلة لذلك فإن ارتداء الكمامات مناسب فقط في الأماكن التي تحتوي على تجمعات مثل المحلات التجارية وغيرها".

وأوضح نيكيفوروف أن ارتداء الكمامات الطبية ضروري أيضا عند التواصل أو الاقتراب من الآخرين. مضيفا أنه "يجب ارتداء الكمامة ليس فقط لكي لا يصاب الشخص بالعدوى، بل أيضا حتى لا يصيب الآخرين، حيث يمكن أن يظهر فيروس كورونا دون أعراض تذكر".

وكشفت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت الماضي، أن انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا سينخفض ​​بحلول شهر أيار/مايو المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية في روسيا، أن سكان موسكو لا يمتثلون للإجراءات والتوصيات الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، قائلة: إن "سكان موسكو لا يمتثلون للتوصيات والإجراءات الوقائية كالبقاء على مسافة مترين بين المواطنين والأشخاص والسير أفرادا وليس في مجموعات وما يفعله سكان العاصمة هو العكس تماما ما يهدد سلامتهم الصحية وانتقال الفيروس إليهم".