تراجع حجم الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من عام 2020

أظهرت مواد المصرف المركزي الروسي، اليوم الاثنين، انخفاضاً في حجم الدين الخارجي الروسي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بمقدار 40.8 مليار دولار أو بنسبة 8.3 في المئة - إلى 450 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المركزي: "بحلول 1 نيسان/أبريل عام 2020، بلغ الدين الخارجي لروسيا الاتحادية، وفقاً لتقييم المصرف المركزي الروسي، 450 مليار دولار، عقب انخفاضه منذ رأس السنة، بمقدار 40.8 مليار دولار، أي بنسبة 8.3 في المئة.

وفقاً للمركزي، فقد لعبت إعادة التقييم السلبية بسبب ضعف الروبل، الدور الرئيسي في ديناميات هذا المؤشر.

وكان تأثير هذا العامل أكثر بروزا على تراجع المبلغ المتراكم من الديون بصكوك الدين لحكومة روسيا والالتزامات الخارجية للقطاعات الأخرى.