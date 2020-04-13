محددا تاريخ الاختبارات... وزير الصحة الروسي يعلن تطوير دواء لفيروس كورونا

كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن شركة روسية تمكنت من تطوير دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالتعاون مع عدد من الدول، مشيرا إلى أن الاختبارات السريرية سوف تبدأ خلال فترة من 10 إلى 12 يوما.

وقال الوزير الروسي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحالة الصحية والوبائية:

"قامت الشركة الروسية بتطوير دواء تم اختباره من قبل زملائنا في عدد من البلدان، وهو بالفعل تناظري روسي بالكامل، وأنتجت الدفعة الأولى للتجارب السريرية. نتوقع أن تقدم اليوم مجموعة من الوثائق. وسيتم تقييم الدراسات قبل السريرية في وقت قصير".

وقال موراشكو "نخطط في فترة لا تتجاوز 10-12 يومًا، إرسال هذا الدواء إلى العيادات لإجراء التجارب السريرية".

على صعيد متصل، أشار وزير الصحة الروسي، إلى أن خطة نشر أسرّة للمرضى المصابين بالفيروس التاجي في روسيا، والتي كان من المفترض أن تكون جاهزة للعمل بحلول 3 أبريل/ نيسان، قد اكتملت.

ولفت موراشكو إلى أن وزارة الصحة تعمل وفقًا للحالة الوبائية، وتنسق الإجراءات مع رئيس مجموعة العمل التابعة لمجلس الدولة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي، محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد اليوم أن وباء فيروس كورونا لم يصل إلى الذروة بعد في موسكو، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل التي تفرض ضرورة عدم التهاون.

وقال بوتين: "في روسيا هناك الكثير من المشاكل فلا يجوز التهاون، ذروة الوباء لم يتم تخطيها حتى في موسكو".

وأشار الرئيس الروسي: "هناك أقاليم يتأخر بها (انتشار كورونا) من 3 إلى 4 أسابيع عن موسكو. وهذا يعني أن لديها جميعًا احتياط من الوقت، ولكن هذا الاحتياط يمكن أن يذوب بسرعة، ولا يمكن إنفاقه دون تفكير".