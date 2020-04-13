روسيا: التقليص الإجمالي لإنتاج النفط في العالم قد يصل إلى 15-20 مليون برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إجمالي تقليص حجم إنتاج النفط في العالم في الفترة من شهر أيار/مايو حتى حزيران/يونيو، قد يبلغ 15-20 مليون برميل يوميا.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "إجمالي تقليص الإنتاج في أيار/مايو- حزيران/يونيو قد يصل إلى 15-20 مليون برميل يوميا".

وأكد نوفاك، أن الولايات المتحدة والنرويج والعديد من البلدان الصناعية الأخرى أعلنت عن نيتها في خفض الإنتاج.

وأشار نوفاك إلى أنه تم اليوم عقد اجتماع مع قادة شركات النفط الروسية، حيث نوقش الوضع الحالي في السوق، وكذلك تلك القرارات التي تم اتخاذها كجزء من اتفاقية "أوبك +".

وتابع الوزير الروسي: "لقد أيد قادة الشركات معاير الاتفاق (اتفاق أوبك+ لتقليص الإنتاج)، ويرون أن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير جذرية بشأن توازن السوق.

وأعلنت "أوبك+" سابقاً تخفيض جديد في إنتاج النفط عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 — بنسبة 23 بالمئة في مايو – يونيو المقبلين وبنسبة 18 بالمئة حتى نهاية عام 2020 و بـ 14 بالمئة حتى نهاية نيسان/أبريل 2022. في المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و 6 مليون.

وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً.

فيما أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في مايو ويونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي.