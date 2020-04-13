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22:44 GMT13 أبريل/ نيسان 2020
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    انتشار فيروس كورونا في روسيا - موسكو 1 أبريل 2020

    موسكو تسجل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

    © Sputnik . Alexey Filippov
    روسيا
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    الموضوع:
    "كورونا" في روسيا (63)
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    أعلن مقر عمليات مكافحة وباء "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الاثنين (الثلاثاء بالوقيت المحلي)، عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بمدينة موسكو، مشيرا إلى أن جميع حالات الوفاة كان لديها أمراض مصاحبة.

    موسكو - سبوتنيك. وقال مقر العمليات في بيان "توفي 13 مريضا بمسكو تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Aleksei Druzhinin
    بوتين: وباء كورونا لم يبلغ الذروة بعد في موسكو ويجب عدم التراخي
    وكشف البيان، أن "من بين حالات الوفاة أشخاص تتراوح أعمارهم من 29 إلى 80 سنة".

    يشار إلى أن جميع المرضى يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.

    وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، تسجيل 2558 إصابة جديدة بالفيروس في 62 إقليما من أقاليم البلاد، من بينهم 1355 إصابة في العاصمة موسكو و495 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 18328 إصابة.

    وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، إن شركة روسية تمكنت من تطوير دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالتعاون مع عدد من الدول، مشيرا إلى أن الاختبارات السريرية سوف تبدأ خلال فترة من 10 إلى 12 يوما.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد اليوم، أن وباء فيروس كورونا لم يصل إلى الذروة بعد في موسكو، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل التي تفرض ضرورة عدم التهاون.

    انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و918 ألف حالة والوفيات 119 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 422 ألف حالة.

    رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3341 وفاة.

     بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (584 ألف إصابة، 23450 وفاة)، إيطاليا (159 ألف إصابة، 20450 وفاة)، وإسبانيا (169 ألف إصابة، 17628 وفاة)، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    "كورونا" في روسيا (63)

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, فيروس كورونا
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