روسيا تستلم سلالة فيروس "كورونا" من أمريكا لصنع لقاح

وجاء في بيان جمارك مدينة تومسك الروسية، "استوردت شركة روسية سلالة فيروس كورونا من الولايات المتحدة، كجزء من إجراءات منع انتشار عدوى فيروس كورونا، للقيام بالدراسات وإنشاء لقاح".

وأوضحت الجمارك أنه تم نقل سلالة الفيروس في قارورة حجمها 23x0.6 ملليتر ووزنها 88 غراما، ونظرا إلى أن درجة الحرارة اللازمة لحفظ السلالة يجب أن تكون بين 2 و8 درجات مئوية تم وضعها في عبوة حافظة للحرارة مملوءة بالعناصر الباردة، وهكذا وصل وزن الشحنة إلى 4.5 كغ.

كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في مارس/آذار، عن وجود سلالة الفيروس لدى روسيا، وقد تم تحضير 5 نماذج من اللقاح.

في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة، أن لدى فيروس كورونا ثلاثة أنواع قاتلة تنتشر في جميع أنحاء العالم، وأن السلالة الأصلية هي الأكثر انتشارا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وليست منتشرة في الصين.