لافروف: روسيا مستعدة للحوار مع واشنطن حول الأسلحة فرط الصوتية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للحوار مع واشنطن حول التطورات الجديدة والأسلحة فرط الصوتية في سياق مناقشات الاستقرار الاستراتيجي.

وقال لافروف " اتصل بي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أسبوعين، وتطرقنا إلى موضوع استئناف المفاوضات بشأن تحديد الأسلحة والاستقرار الاستراتيجي بشكل عام.

وأضاف وزير الخارجية الروسي "نحن نرحب بنشاط بهذا الاهتمام من شركائنا الأمريكيين، نحن نشجعهم على الانخراط بشكل أكثر فاعلية في حل هذه المشكلات".

وأبدى لافروف استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التطوير السلمي للفضاء الخارجي.

وبخصوص موعد عقد اجتماع "الدول الخمس" لمجلس الأمن الدولى، رد لافروف على أسئلة الصحفيين في مؤتمر عبر الفيديو: "سأقول على الفور أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة بشأن توقيت اجتماع "الدول الخمس" لمجلس الأمن الدولي ... أعلم أن التواريخ كانت مقترحة في سبتمبر، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات".

وبحث الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، خلال اتصال هاتفي، التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجال الفضاء.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المتخصصين الروس يعملون بنجاح مع زملائهم الأمريكيين في استكشاف الفضاء، مؤكدا أهمية بحث قضايا استقرار أسواق النفط، بالإضافة للعمل المستمر في مكافحة وباء "كوفيد-19".