قوة نارية... صاروخ "إس 400" الروسي يدمر هدفا جويا معاديا... فيديو

تعد منظومة الصواريخ "إس 400" للدفاع الجوي من بين أكثر الأنظمة تقدما في العالم، وأحيانا يكون الأشخاص خارج الجيش الروسي محظوظين لرؤيتها في العمل.

نشر الجيش الروسي لقطات من عملية إطلاق صاروخ "إس 400" ضد هدف جوي ودمره بنجاح.

وجاء في بيان للجيش الروسي:

"في ميدان التدريب أشولوك (مقاطعة أستراخان)، قامت فرق فوج الصواريخ المضادة للطائرات في سلاح الدفاع الجوي الروسي في لينينغراد التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بإطلاق صواريخ أرض-جو" من منظومة "إس 400" على أهداف جوية".

وأضاف البيان: "خلال مهمتهم القتالية، اكتشفوا وضربوا صواريخ تحاكي أسلحة الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية للعدو المفترض".يذكر أن منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية لديها مدى تشغيلي يبلغ 400 كم، ومدى مضاد للتسلل يبلغ 150 كم. وجذب النظام الصاروخي اهتمام العديد من البلدان، بما في ذلك الصين وتركيا والهند والمملكة العربية السعودية، التي اشترتها أو وقعت اتفاقية مع روسيا أو تتوقع أن تستلم "إس 400".