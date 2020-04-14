الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في روسيا متعلق بالمواطنين أنفسهم

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، ان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا ممكن أن يصل إلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كل شيء يعتمد على المواطنين الروس أنفسهم.

موسكو - سبوتنيك. وقالت هاريس، خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد بلد يشبه الآخر. نحن دائما كنا نتحدث أن كل شيء يحدث في البلاد متعلق بمواطنيها، نحن نعلم أنه يجب اجراء فحص للكشف عن الفيروس ، والالتزام بالحجر الصحي وتحديد جهات الاتصال وعزلهم وحماية مقدمي الرعاية الصحية. ولكن لا يمكننا التكهن بكيفية تطور كل شيء في بلد أو آخر".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اعلن، أمس الإثنين، أن هناك الكثير من المشاكل في روسيا، لذلك لا يجب الاسترخاء، وذروة وباء فيروس كورونا المستجد لم نتجاوزها بعد حتى في موسكو.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، مليتا فوينوفيتش، قد أكدت أن تخطي ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ممكن قريبا في روسيا، إذا أمكن وقف انتقاله بين المواطنين بالالتزام بتعليمات المسافة الاجتماعية.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في وقت سابق، أن جميع سكان موسكو ملزمون بالحجر المنزلي مبدئيا حتى1 أيار/مايو أو حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمديد فترة العطلة المدفوعة الأجر، التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في عموم روسيا، حتى 30 نيسان/ أبريل.