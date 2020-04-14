وزارة الصحة الروسية تعلن المسافة التي ينتقل عبرها فيروس "كورونا" من شخص لآخر

أعلن كبير أخصائيي الأوبئة في وزارة الصحة الروسية، نيكولاي بريكو، اليوم الثلاثاء، أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل من شخص لآخر ضمن مسافة 4 أمتار.

ووفقا له، تم تأكيد ذلك من خلال دراسات أجراها مركز الولايات المتحدة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وقال بريكو على أثير قناة "روسيا 24" التلفزيونية "أجرى خبراء مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها مثل هذه الدراسات لمنظمة الصحة العالمية، ويمكن أن ينتقل الفيروس من شخص لآخر ضمن مسافة 4 أمتار".

ووفقا له، يمكن للفيروس أيضًا أن يظل قابلاً لعدوى في الهباء الجوي لمدة 30 دقيقة، وفي بعض الأحيان لمدة ساعتين أو 3 ساعات، ويمكن أن تصل المدة إلى عدة أيام على بعض الأسطح".

وأضاف "هذا الشيء مهم جدا، حيث يمكن أن تحدث العدوى ليس فقط عن طريق الرذاذ المحمول جوا، ولكن أيضا عن طريق الاتصال".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.