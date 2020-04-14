الكرملين يكشف عن حالة بوتين الصحية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسية الروسية، دميتري بيسكوف، أن صحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جيدة، مشيرا إلى أنه انتهى لتوه من اجتماع حول القضايا الاقتصادية في البلاد.