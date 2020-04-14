زاخاروفا تدعو لمقاضاة "نيويورك تايمز" بسبب التضليل الإعلامي

دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات قضائية بحق صحيفة "نيويورك تايمز" حول المعلومات المضللة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نقلت وسائل الإعلام أن وزير الخارجية الأمريكية هدد بمقاضاة جميع وسائل الإعلام المتورطين في نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا".

وأضافت: "ابدأوا بصحيفة نيويورك تايمز"، مشيرة إلى المقالة التي نشرتها الصحيفة بعنوان "حرب بوتين الطويلة ضد العلوم الأمريكية"، مؤكدة أنها "تحفة من التضليل".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مقابلة مع محطة " Good Morning Orlando" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستقاضي في الوقت المناسب أولئك الذين لم يقدموا معلومات كاملة حول فيروسات التاجية أو شاركوا في المعلومات الخاطئة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.