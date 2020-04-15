شفاء كبير الأطباء بمستشفى في موسكو مخصص لمعالجة المصابين بـ"كورونا"

أعلن كبير الأطباء في مستشفى "كوموناركا" بموسكو، دينيس بروتسينكو، أنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد والنتائج سلبية.

وكتب بروتسنكو على فيسبوك، اليوم الأربعاء "تحليلان سلبيان. اكتملت العزلة، اليوم يوم عمل كامل. سأكتب المزيد من التفاصيل بعد العودة من المنطقة الحمراء (قسم علاج مرضى كورونا فيروس)".

أعلن التلفزيون الروسي في 31 مارس/اذار الماضي، أن كبير الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا بموسكو، دينيس بروتسينكو، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب بروتسنكو على فيسبوك، "أشكر لكم قلقكم علي. نعم فحص الفيروسات أكد إصابتي بـ(كوفيد-19)... صحتي على مايرام... عزلت نفسي في مكتبي حيث تتوفر جميع المتطلبات للعمل عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق بأنه يجب إجراء تدريب إضافي للأطباء على العمل مع أجهزة تهوية الرئتين، مشيراً إلى أنه يجب ألا يكون هناك نقص في كادر الأطباء.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19).

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.