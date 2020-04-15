رئيس الحكومة الروسية: الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا في روسيا لا يزال صعبا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، إن الوضع المتعلق بانتشار الفيروس التاجي في روسيا لا يزال صعبا، وأن عدد الإصابات في تزايد مستمر.

قال ميشوستين خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي التابع للحكومة لمكافحة انتشار مرض (كوفيد 19): "الوضع مع انتشار الفيروس التاجي لا يزال صعبا، وعدد الحالات آخذ في الازدياد، على الرغم من أن هناك المزيد والمزيد ممن تعافوا".

في الوقت نفسه، أشار ميشوستين إلى أن النظام الصحي الروسي يواصل عمله بأقصى طاقاته.

من جانبه أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 3388 إصابة جديدة بالفيروس في 65 إقليماً من أقاليم البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينهم 1774 إصابة في العاصمة موسكو و272 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 24490 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 65 إقليما روسيا". ليصل عدد الحالات المؤكدة في 84 إقليما إلى 24490".

وبحسب البيان غادر 292 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 1986 شخصا.

وأشار المقر إلى تسجيل 28 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 198 شخصا.