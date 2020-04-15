الكرملين يعلق على وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، على بيان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية .

وأشار بيسكوف إلى أنه خلال قمة العشرين السابقة عبر تقنية الفيديو، تم دعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال بيسكوف: "في هذه الحالة، يمكننا العودة إلى 26 آذار/ مارس من العام الجاري، إلى القمة الطارئة لقادة مجموعة العشرين، حيث تبنوا بعدها بيانا متفقا عليه بعنوان "بيان الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهناك يذكر أن مجموعة العشرين، مع منظمة الصحة العالمية، يبذلان قصارى جهدهما للتغلب على الوباء".

ووفقا لبيسكوف، فإن رؤساء مجموعة العشرين يدعمون جهود منظمة الصحة العالمية بشكل كامل، وهم عازمون على تكثيف الجهود لمكافحة الوباء. بالإضافة إلى ذلك، طلب رؤساء الدول من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، تحليل الثغرات الموجودة في التأهب للأوبئة وإعداد تقرير لاجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة في الأشهر القادمة من أجل إطلاق مبادرة عالمية لمواجهة الجائحة.

وقال: "رؤساء مجموعة العشرين، بما فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعلقون آمالهم على جهود منظمة الصحة العالمية لتحليل التجارب لمكافحة هذا الوباء ويدعمون عملها. نحن ننطلق من هذا الموقف في موسكو".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية، بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.