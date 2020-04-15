أخبار مزيفة حول حريق مشفى مرضى كورونا في روسيا

تناقل مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حريقا قيل إنه وقع في مستشفى مخصص لمصابي فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وكما يظهر في الفيديو فإن الحريق شب في بناء مرتفع كما يسمع فيه صوت سيارات الإسعاف والإطفاء.

لكن وسائل إعلام روسية كانت قد نشرت هذا الفيديو قبل نحو عامين من انتشار الفيروس المستجد، وبالتحديد بتاريخ 2018.01.08 وقد شب الحريق في مبنى سكنيّ مكون من تسعة طوابق في مدينة تومين الروسية غربي سيبيريا وراح ضحيته شخص فيما تم إجلاء العشرات.

كما قامت القناة الروسية الأولى بعرضه بتاريخ اليوم نفسه ونشر المقطع أيضا في موقع يوتيوب.