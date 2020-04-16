الخارجية الروسية تصف اقتراح ترامب بتزويد موسكو بأجهزة التنفس بـ"الجاد"

قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، إن موسكو ممتنة لخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تزويد روسيا بالمعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي، لمحاربة فيروس "كورونا".

وعلق ريابكوف على كلمات الرئيس الأمريكي، قائلا: "نحن ممتنون لتأكيد الجانب الأمريكي على تزويدنا بهذه المساعدة، إذا لزم الأمر".

وتابع قائلا "خدماتنا سوف تتعامل مع هذه القضية إذا كانت هناك حاجة".

وأضاف نائب وزير الخارجية "نحن نعتبر هذا بمثابة لفتة إنسانية ومظاهر لمقاربة مسؤولة في الكفاح المشترك ضد الوباء. لقد تصرفنا بطريقة مماثلة عندما زودنا الجانب الأمريكي بمساعدتنا الإنسانية".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، أن بلاده ستساعد روسيا ودول أخرى بأجهزة تنفس اصطناعي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أعتقد أن روسيا ستكون بحاجة لأجهزة تنفس اصطناعي، لديهم أوقات صعبة في موسكو، سنساعدهم".

وأضاف ترامب "سنساعد بلدان أخرى، سنساعد، إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ودول أخرى".