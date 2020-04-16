الكرملين: في حال الضرورة سنسفيد من اقتراح ترامب لتوريد أجهزة التنفس الاصطناعي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو ستستفيد، إذا لزم الأمر، من عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتزويد روسيا بالمعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول كيفية نظرهم إلى اقتراح ترامب في الكرملين: "إيجابي للغاية، وفي الواقع، تحدث الرئيس الأمريكي عن هذا الاستعداد خلال محادثة هاتفية أخيرة".

مضيفا "أن الولايات المتحدة منذ فترة بدأت بتطوير صناعة أجهزة التنفس، ولم تتقدم هذه الصناعة، و قدمت روسيا المساعدة في تلك اللحظة بالذات".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، أن بلاده ستساعد روسيا ودول أخرى بأجهزة تنفس اصطناعي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أعتقد أن روسيا ستكون بحاجة لأجهزة تنفس اصطناعي، لديهم أوقات صعبة في موسكو، سنساعدهم".

وأضاف ترامب "سنساعد بلدان أخرى، سنساعد، إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ودول أخرى".