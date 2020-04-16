بوتين يجري محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد جرت محادثة"، مشيرا إلى أن الكرملين سيعلن تفاصيلها قريبا.

وكانت الرئاسة الروسية قد قيمت عاليا النتائج التي حققتها جمهورية الصين الشعبية في مواجهة انتشار جائحة "كورونا".

وتربط روسيا والصين علاقات الشراكة في كثير من مجالات التعاون. كما تلعب الدولتان دورا مهما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين.