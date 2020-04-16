الأطباء الإيطاليون يوجهون الشكر لزملائهم الروس على تقديم المساعدة

وجه مجموعة من الأطباء الإيطاليين الشكر إلى زملائهم الروس على تقديم المساعدات في مكافحة فيروس كورونا في مدينة بيرغامو بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا.

وقال رئيس أطباء المستشفى اوليفييرو فالوتي: "تعامل الأطباء الروس بمهنية عالية ودون أخطاء مع مرضى بحالات معقدة، إنهم يعملوم بنجاح كبير".

وأضاف فالوتي: "وسيقوم الأطباء الروس بعلاج المرضى الأقل حدة من أولئك الذين كانوا يتعاملون معهم في وحدة العناية المركزة".

بدوره شكر الطبيب لوكا كارنيفالي، روسيا على تقديمها الدعم المالي، بما في ذلك المعدات الطبية والأجهزة والأقنعة وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأضاف الطبيب الإيطالي: "نحن نعمل مع الأطباء الروس كما لو كنا نعمل دائما معا"، في إشارة إلى التنسيق العالي بين الطرفين.

وبدأ أطباء عسكريون روس علاج المرضى بفيروس كورونا في مستشفى ميداني تم تجهيزه بمساعدة روسية في مدينة برغامو، إحدى المناطق الأكثر تضررا بالعدوى شمالي إيطاليا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن أطباء تابعين لها بالتعاون مع زملائهم الإيطاليين بدأوا علاج المرضى، حيث تولى الأطباء الروس معالجة أربعة مصابين بكورونا من أصل عشرة موجودين في المستشفى حاليا، مضيفة أن توافد المصابين مستمر.

Immagini storiche: convoglio militare russo a Roma, e non per far abbeverare i cavalli dei cosacchi a San Pietro, ma per supplire alla carenza di solidarietà occidentale e competere con gli aiuti cinesi pic.twitter.com/PWSTEZCGDT — Germano Dottori (@GermanoDottori) March 25, 2020

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الاختصاصيين الروس الذين يبلغ عددهم 32 طبيبا وممرضة، يقومون بعلاج حالات موجودة في العناية المركزة، إضافة إلى الحالات المتوسطة والخفيفة.

ويعمل الأطباء الروس على مدار 24 ساعة بـ8 فرق تتناوب على ثلاث ورديات في مستشفى يتسع لـ142 سريرا، ويعمل فيه 200 طبيب روسي وإيطالي.

ووصلت منذ 22 مارس/ آذار الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، فيها معدات لمكافحة الأوبئة ونحو 100 مختص عسكري.