روسيا تحدد شروط الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة فرط الصوتية الجديدة

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة حول أنظمة الأسلحة الروسية فرط الصوتية الجديدة بدون مناقشة شاملة للمشاريع الأمريكية المستقبلية.

وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك: "لذلك، نؤكد مرة أخرى ونرسل الإشارة إلى الولايات المتحدة بأن النقاش حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي يمكن أن يكون شاملا، وفي إطار هذه المحادثة سوف نسترشد حصريًا بمهمة ضمان أمننا القومي، هذه هي أبجدية نهجنا للعمل في مجال تحديد الأسلحة".

وأوضح ريابكوف أن هذا يتعلق بإنشاء نظام دفاعي صاروخي عالمي، واحتمالات ظهور أسلحة في الفضاء الخارجي وبرنامج ضربات خاطفة وغيرها. مشيرا إلى أنه "لا يمكننا تجاهل هذه البرامج ومجالات عمل الجيش الأمريكي، لأننا نعتبرها مزعزعة للاستقرار الاستراتيجي".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أن روسيا مستعدة للحوار مع واشنطن حول التطورات الجديدة والأسلحة فرط الصوتية في سياق مناقشات الاستقرار الاستراتيجي.

وأبدى لافروف استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التطوير السلمي للفضاء الخارجي.