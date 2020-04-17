بعيدا عن السياسة... لافروف يكشف عن رياضته المحببة وناديه المفضل

كشف وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن اهتماماته الرياضية وأبرز الرياضات التي يتابعها باستمرار حتى خلال سفره وأعماله اليومية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لوكالة "سبوتنيك" بمناسبة مرور 85 عام على إنشاء النادي الرياضي لفريق سبارتاك موسكو الروسي حيث قال أن فريق العاصمة الروسية سبارتك يعد له موطنا لا مثيل ولا بديل عنه.

وأضاف لافروف قائلا: "بالنسبة لي سبارتاك هو أكثر من مجرد فريق إنه يعطيني الأمل في أصعب المفاوضات لإيجاد مخرج لأي أزمة". مشيرا أنه لم يشجع فريقا غيره طول حياته.

وأشار لافروف أن حبه للفريق بدأ خلال سكنه في موسكو بجانب الملعب حيث كان يتابع الفريق منذ الصغر من النافذة وبعدها كان يحضر كل المباريات.

وعن الحاضر، كشف لافروف أنه يتابع فريقه خلال سفراته وأعماله الدبلوماسية اليومية قائلا: "عندما تكون هناك مباراة لفريق سبارتاك أتطلع إلى كل مباراة بفارغ الصبر واهتمام كبير".

واعتبر لافروف أن أفضل مركز له في الفريق هو مركز المهاجم مشيرا أنه يحب الأسلوب الهجومي في اللعب.