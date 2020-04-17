الكرملين: تأثيرات نتائج اتفاق "أوبك+" لم تظهر بعد لكنها قادمة

وقال المتحدث الروسي للصحفيين بهذا الخصوص: "لم يتم تفعيل الصفقة بالكامل بعد، فقد دخلت حيز التنفيذ، وتم الانتهاء منها، ولكن يجب إطلاقها من الناحية التكنولوجية وسيستغرق الأمر المزيد من الأيام، لذلك سيأتي التأثير بالتأكيد".
وأضاف بيسكوف: "تعلمون أن الوضع تتم مراقبته بعناية، ويجري الاتصال، وقد اتصل وزيرنا مؤخرًا بنظيره السعودي، لذلك نحن الآن نراقب الوضع".
وتابع المتحدث باسم الكرملين: "يجب أن ننتظر التأثير المباشر لهذه الصفقة، التي تم إبرامها".
وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.
وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/ أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".
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