الخارجية الروسية تعلق على قرار ترامب بخصوص تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة، اليوم الجمعة: "نرى قرار واشنطن تعليق دفع مساهماتها لميزانية منظمة الصحة العالمية قرارا له نتائج سلبية وغير مسؤول، وكذلك محاولاتها إلقاء اللوم على منظمة الصحة العالمية فيما يحدث في الولايات المتحدة".

وأضافت زاخاروفا: "اتهام منظمة الصحة العالمية بالسلبية وعدم الشفافية، بل وسوء النية، ليس له أي أساس".

وندد قادة بالعالم ، بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا، مطالبين بالتعاون والاتحاد.

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن الثلاثاء الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، عازياً ذلك لعدم قيام منظمة الصحة العالمية، حسب اعتقاده، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في وقتها، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس. كما سبق له واتهم المنظمة بالانحياز للصين في تلك الأزمة التي خلفت أكثر من 2 مليون مصاب وأكثر من 137 ألف وفاة حول العالم.