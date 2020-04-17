الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون لتعزيز التنسيق ومواجهة وباء فيروس كورونا

تواصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال اتصال هاتفي ناقش فيه الطرفان وباء فيروس كورونا المستجد وتبادلا سبل محاربته في البلدين.

وأصدر الكرملين بيانا قال فيه، إن الاتصال شمل مواضيع مختلفة منها مواجهة وباء فيروس كورونا وإمكانية تنظيم اجتماع لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي في مؤتمر عبر الفيديو.

وأضاف الكرملين في بيانه: "جرى تبادل وجهات النظر حول مواضيع عدة وأبلغ الرئيسيان بعضهما البعض بالإجراءات التي يتم اتخاذها في روسيا وفرنسا، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تقليل العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية".

وأضاف البيان "تم أيضا بحث إمكانية تنظيم اجتماع لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي في شكل مؤتمر بالفيديو".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق الدول دائمة العضوية لعقد اجتماع أمني مشترك، للبحث عن إجابات جماعية للتحديات والتهديدات الحالية، مشيرا إلى أن التشرذم في العالم الحديث يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.