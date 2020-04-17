أول وفاتين في صناعة الفضاء الروسية بسبب كورونا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالتي وفاة بين موظفيها في قطاع صناعة الفضاء بفيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابتهما بـ"كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الوكالة لـ"سبوتنيك":

"بلغ إجمالي عدد العاملين في مجال الفضاء المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد حتى 17 نيسان/ أبريل 42 شخصاً، تعافى منهم 4، وتوفي اثنان من المتخصصين، بأعمار تناهز الـ 62 و68 عامًا على التوالي، في المستشفيات، وتوفي موظف في شركة أخرى، كان على قائمة المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بسبب الالتهاب الرئوي الثنائي عن عمر يناهز الـ58 عامًا".

هذا وأعلن المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، في الـ18 من شهر آذار/ مارس الماضي، أن الوكالة تخطط لإجلاء جميع موظفيها من قاعدة كورو الفضائية (أمريكا الجنوبية) بسبب وباء فيروس "كورونا".

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليماً من أقاليم البلاد ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 32008 حالات، وأشار إلى تسجيل 41 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فبلغ إجمالي الوفيات 273 شخصا، بينما تعافى 286 شخصا وغادروا المستشفيات ليبلغ بذلك عدد المتعافيين من "كوفيد-19" 2590 شخصاً.