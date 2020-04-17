الإعلان عن مسابقة لبناء نصب تذكاري للأطباء في روسيا

أعلنت مجموعة مبادرة عن تنظيم مسابقة بين جميع المبدعين في روسيا، يقترح في إطارها تصميم نسخة لنصب تذكاري للأطباء الأبطال الذين يقفون في الخندق الأول في جبهة مواجهة "كوفيد-19" كتعبير عن الامتنان لعملهم، ومن المفترض أن يتم رفع الستار عن النصب في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

موسكو - سبوتنيك. قال أليكسي سيرغينكو، أحد معدي مبادرة المشروع، في بيان صحفي: "نطلق مسابقة من أجل نصب تذكاري للأطباء الأبطال اليوم، لأن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للتفكير في الامتنان لجميع الطواقم الطبية ودعمهم مرة أخرى في هذا الوقت الصعب على الجميع".

ويدعوا القائمون على المشروع، رجل الأعمال إيغور ريباكوف، والفنان أليكسي سيرغينكو، الجميع للانضمام إلى المبادرة لإقامة النصب، و"لذلك تم إطلاق مسابقة بين جميع المبدعين في الدولة، واقتراح تصميم نسختهم الخاصة من النصب التذكاري. وسيحصل أصحاب أفضل خمسة مشاريع على 100 ألف روبل [حوالي 1300 دولار] لكل منهم. وبعد ذلك، سيتم تحديد المدينة التي سيتم إقامة النصب التذكاري فيها".

وأوضح البيان أنه سيتم رفع الستار عن النصب التذكاري في الـ5 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 الموافق ليوم الطبيب العالمي، ويوم التضامن والعمل الفعال للأطباء في جميع أنحاء العالم.

ووجهت مجموعة من الأطباء الإيطاليين، أمس الخميس، الشكر إلى زملائهم الروس على تقديم المساعدات في مكافحة فيروس كورونا في مدينة بيرغامو بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا.

وانتشرت مقاطع فيديو لمواطنين في عدة دول أوروبية، بعد الإعلان عن الحجر الصحي وهم يصفقون على شرفات منازلهم تكريما للعاملين في القطاع الصحي.