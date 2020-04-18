روسيا تكشف عن عدد الفحوصات التي أجرتها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

كشفت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم السبت، عدد الفحوصات المستخدمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك: "تم إجراء حوالي مليون و832 ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا".

وأضافت المتحدثة قائلة: إن "مجمل الاختبارات التي تم استخدامها على مواطنين عائدين من الخارج كانوا بزيارة سياحية".

وأشارت المتحدثة أن الهيئة تقوم بمراقبة ورصد كل الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في مختلف المدن الروسية.

وأكدت المتحدثة أن روسيا تحتل المرتبة الثانية حاليا في إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت على المواطنين.