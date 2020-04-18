بوتين يكلف وزارة الدفاع بتقديم مقترحات حول استخدام القوات المسلحة للحد من انتشار كورونا

وبحسب البيان الذي صدر عن الكرملين، اليوم السبت، طلب الرئيس الروسي من الوزارة تقديم المقترحات بحلول 22 أبريل/ نيسان القادم.

وجاء في البيان الذي نشر على موقع الكرملين: "على وزارة الدفاع الروسية تقديم مقترحات بشأن استخدام القوات المسلحة ووسائل القوات المسلحة الروسية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في موعد نهائي هو 22 أبريل 2020".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الجمعة، إن ذروة وباء فيروس كورونا لم يتم اجتيازها بعد.

وأضاف الرئيس الروسي "المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء لا تزال مرتفعة للغاية، ولم يتم تجاوز الذروة بعد، وعدد الإصابات آخذ في الازدياد، ليس فقط في موسكو، بل كذلك في الأقاليم الروسية الأخرى".

وتابع الرئيس الروسي "يجب أن تكون جميع المستشفيات المتخصصة بمكافحة فيروس كورونا، مجهزة بكامل المعدات الطبية اللازمة، والكوادر الطبية المزودة بوسائل الحماية، إضافة إلى المراقبة المستمرة".

وأكد بوتين المباشرة بإنشاء صندوق خاص لدعم مكافحة فيروس كورونا في روسيا، يكون جاهزا يوم 28 من الشهر الجاري.

وأضاف بوتين "تم تخصيص 95 ألف سرير متخصص في تقديم العلاج لمرضى كورونا في الأقاليم، في يوم 3 أبريل تم تجهيز 30% من هذه الأسرة، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا سيكتمل العدد يوم 28 من الشهر الجاري".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق أنه يجب استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة فيروس كورونا، إذا دعت الضرورة لذلك.

وبدورها، كشفت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم السبت، عدد الفحوصات المستخدمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك: "تم إجراء حوالي مليون و832 ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا".

وأضافت المتحدثة قائلة: إن "مجمل الاختبارات التي تم استخدامها على مواطنين عائدين من الخارج كانوا بزيارة سياحية".

وأشارت المتحدثة أن الهيئة تقوم بمراقبة ورصد كل الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في مختلف المدن الروسية.

وأكدت المتحدثة أن روسيا تحتل المرتبة الثانية حاليا في إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت على المواطنين.