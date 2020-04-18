خبراء التغذية يكشفون عن النظام الغذائي المناسب خلال الحجر المنزلي

كشف أخصائيو التغذية عن المأكولات والأغذية المناسبة للأشخاص الذين يطبقون الحجر المنزلي الإلزامي والذين انخفضت تحركاتهم اليومية إلى النصف.

ونصح الأخصائيون في مجال التغذية خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية بزيادة استهلاك الخضار والفواكه والمحاولة بتقليل من أكل المنتوجات التي تحتوي على الطحين ومنها الخبز والمعجنات والحلويات التي بنظرهم قادرة على زيادة العبء على المعدة والجسم.

وقالت الأخصائية بعالم الأغذية إيكاترينا بيلوفا لـ "سبوتنيك": إن "الإفراط بطعام يؤدي إلى حمل زائد في المعدة ما سيسبب مشاكل للشخص نفسه خصوصا في حال كان سجين غرفة أو شقة وغير قادر على الخروج، لذلك يجب الانتقال إلى الغذاء الصحي من خلال تناول الخضار والفواكه المختلفة والغنية بالفيتامينات ومن أبرزها الخضار والسلطة والفجل".

وأضافت بيلوفا: "أما الفواكه فهي بمعظمها غنية بالفيتامينات وعلى هذا الحال يجب تناولها باستمرار لضمان المناعة وتقويتها".

وأشارت بيلوفا إلى أهمية استبدال الحلويات بالفواكه المجففة أو الفاكهة الطازجة.

كما ذكرت اختصاصية التغذية والمساعدة في قسم علم التغذية، ايلينا شيديا، أن للفواكه والخضروات فوائد جمة للنظام الغذائي خلال الحجر الصحي.

وأكدت شيديا أنه يجب تناول الطعام باستمرار ولكن بكميات صغيرة و يجب أن يشمل النظام الغذائي اليومي الإفطار والغداء والعشاء، الذي يجب تناول وجبة خفيفة بينهما، كما يجب الاعتماد على كوب من الحليب في الليل.

وتؤكد الخبيرة أن العشاء يجب أن يكون قبل 4 ساعات على الأقل من موعد النوم وفي نفس الوقت يجب أن يكون العشاء كثيفًا وأن يشمل طبقًا من البروتين وطبقًا جانبيًا من الخضروات، بحيث لا يشعر الشخص بالجوع في وقت النوم.