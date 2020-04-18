روسيا تمدد فترة إقامة الأجانب على أراضيها

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا ينص على تمديد فترة الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب في روسيا حتى 15 يونيو، وذلك بسبب الوضع المرتبط بأزمة "كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "اعتبارا من 15 مارس حتى 15 يونيو 2020.. وقف مواعد الإقامة المؤقتة، إقامات الأجانب والأشخاص بدون جنسية في روسيا، والمواعد التي يتعين فيها للأجانب والأشخاص بدون الجنسية تحديد سكنهم، في حال شارفت هذه المواعد على الانتهاء".

كما ينص المرسوم على وقف خلال الفترة 15 مارس - 15 يونيو اتخاذ إصدار قرارات بشأن الأجانب حول إخراجهم أو إجلائهم من روسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم حتى 15 يونيو وقف إصدار قرارات حول حرمان صفة اللاجئ، واللجوء المؤقت، وإلغاء تأشيرات الدخول، والإقامة الدائمة.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن أنه اعتبارا من 30 آذار/مارس في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة، وفي وقت لاحق سيتم إصدار تصاريح خاصة ومعاقبة منتهكي نظام العزل. الذاتي. وفق أعلنه محافظ مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف.

ودعا رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، لتطبيق إجراءات مماثلة في كافة الأقاليم الفدرالية الروسية، وقد أعلنت أغلب الأقاليم عن تطبيق إجراءات مماثلة.