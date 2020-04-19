"روسكوسموس" تعرض "صاروخ النصر"

وفقًا ل "روسكوسموس"، فإن "صاروخ النصر" عبارة عن حامل "سويوز-2.1أ" يحمل شعار الذكرى 75 للنصر مطبوع عليه. كما يوجد عليه صورة شريط القديس جاورجيوس.
На Байконуре завершается подготовка грузового корабля #ПрогрессМС14 к запуску, запланированному на 25 апреля в 04:51 мск.
Сегодня проведен авторский осмотр корабля, выполнены накатка головного обтекателя и проверена стартовая готовность в составе космической головной части pic.twitter.com/us3QjRRxAn
— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 18, 2020
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