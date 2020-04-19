"روسكوسموس" تعرض "صاروخ النصر"

На Байконуре завершается подготовка грузового корабля #ПрогрессМС14 к запуску, запланированному на 25 апреля в 04:51 мск.

Сегодня проведен авторский осмотр корабля, выполнены накатка головного обтекателя и проверена стартовая готовность в составе космической головной части pic.twitter.com/us3QjRRxAn

— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 18, 2020