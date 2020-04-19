الصحة الروسية: يجب دعم جهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا

صرح وزير الصحة الروسية، اليوم الأحد، أنه يجب دعم جهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، وتعزيز آليات التعامل مع الأزمات المشابهة.

وقال موراشكو في اجتماع وزراء الصحة في مجموعة العشرين: "أود استخلاص ثلاثة بنود، الأول هو دعم جهود منظمة الصحة العالمية، والثاني هو أننا يجب أن نفكر اليوم في الحاجة إلى تحسين آلية الاستجابة العالمية لتحديات الأمراض المعدية، والثالث هو القضية العالمية للوصول وتوفير المنتجات الطبية".

وكان الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في مجموعة العشرين الذي تستضيفه السعودية، قد بدأ اليوم الأحد، لمناقشة مستجدات وضع الصحة العالمي وسبل التعاون في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان وزراء مالية مجموعة العشرين قد أكدوا في بيان مشترك، يوم الأربعاء الماضي، أن دول المجموعة وعدت باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التأثير الطويل لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.