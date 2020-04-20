قديروف يزور مستشفى للمصابين بفيروس كورونا

زار رئيس الشيشان رمضان قديروف، اليوم الاثنين، مستشفى للمصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في العاصمة غروزني.

وارتدى قديروف بدلة صفراء خاصة، مثل تلك التي كان ارتداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للمستشفى في كوموناركا في 24 آذار / مارس الماضي.

وخلال زيارته للمستشفى، تحدث قديروف مع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي.

ورافق قديروف رئيس البرلمان الشيشاني ماغوميد داودوف ووزير الصحة في جمهورية إلكان سليمانوف، مرتدين بدلات واقية بيضاء اللون.

وسجلت السلطات الشيشانية، اليوم الاثنين، 45 إصابة جديدة خلال 24 الساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا التاجي إلى 264 إصابة.