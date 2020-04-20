بوتين: إجرءات الحجر الصحي والعطلة المقدمة للمواطنين ساهمت في تقليل حدة انتشار كورونا

وقال بوتين في اجتماع حول الوضع الصحي الوبائي في الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين" بسبب الفترة المعلنة من أيام عدم العمل ، وتدابير الحجر الصحي ، وقواعد العزل الذاتي والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في وقت سابق ، تلقينا هامشًا زمنيًا معينًا ، تمكن من إبطاء انتشار الوباء وإعادة تكوين النظام الصحي".
وأشار بوتين إلى أن انتشار الفيروس التاجي في روسيا مستمر، وليس فقط في العاصمة موسكو، ولكن السلطات مستعدة لإيقاف عملية الانتشار" أنتم تعلمون أن الوضع لا يزال صعبًا، ولا يزال انتشار الوباء مستمرًا، لسوء الحظ ، يتزايد عدد المواطنين المصابين بالفيروس التاجي، وليس فقط في موسكو، التي كانت أول من واجهت التهديد، لكننا أدركنا وأنتم معا، وكنا نعلم بذلك، لذلك قدمنا بالاستعداد لهذا. لقد علمنا أن الوباء سيبدأ في اختراق مناطق أخرى".
كما أعلن الرئيس بوتين أن المسؤولية الضخمة عن إنشاء لقاح الفيروس التاجي تقع على عاتق المطورين، ومن المهم أن تعرف متى ستكون جاهزة لبدء الإنتاج" أود اليوم أن أسمع كيف يتم إحراز تقدم في إنشاء لقاح مضاد للفيروسات. أفهم جيدًا، أنا على دراية بمدى تعقيد البحث العلمي، الذي يتم إجراؤه في هذا الاتجاه. من الصعب، من المستحيل تخمين ذلك، لأنه يجب عدم تلقي اللقاح فقط، بل يجب إثبات فعاليته وسلامته".
فيما بلغ عدد حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة بلغ 44 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 405 حالة.
وبلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3446.
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