بوتين: إجرءات الحجر الصحي والعطلة المقدمة للمواطنين ساهمت في تقليل حدة انتشار كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إجراءات الحجر الصحي والعطلة، التي قدمتها الحكومة للمواطنين ساهمت في تقليل وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال بوتين في اجتماع حول الوضع الصحي الوبائي في الاتحاد الروسي، اليوم الإثنين" بسبب الفترة المعلنة من أيام عدم العمل ، وتدابير الحجر الصحي ، وقواعد العزل الذاتي والقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في وقت سابق ، تلقينا هامشًا زمنيًا معينًا ، تمكن من إبطاء انتشار الوباء وإعادة تكوين النظام الصحي".

وأشار بوتين إلى أن انتشار الفيروس التاجي في روسيا مستمر، وليس فقط في العاصمة موسكو، ولكن السلطات مستعدة لإيقاف عملية الانتشار" أنتم تعلمون أن الوضع لا يزال صعبًا، ولا يزال انتشار الوباء مستمرًا، لسوء الحظ ، يتزايد عدد المواطنين المصابين بالفيروس التاجي، وليس فقط في موسكو، التي كانت أول من واجهت التهديد، لكننا أدركنا وأنتم معا، وكنا نعلم بذلك، لذلك قدمنا بالاستعداد لهذا. لقد علمنا أن الوباء سيبدأ في اختراق مناطق أخرى".

وأضاف بوتين "ما زلنا قادرين على إبطاء وعرقلة هذه العملية بسبب التدابير الوقائية".

كما أعلن الرئيس بوتين أن المسؤولية الضخمة عن إنشاء لقاح الفيروس التاجي تقع على عاتق المطورين، ومن المهم أن تعرف متى ستكون جاهزة لبدء الإنتاج" أود اليوم أن أسمع كيف يتم إحراز تقدم في إنشاء لقاح مضاد للفيروسات. أفهم جيدًا، أنا على دراية بمدى تعقيد البحث العلمي، الذي يتم إجراؤه في هذا الاتجاه. من الصعب، من المستحيل تخمين ذلك، لأنه يجب عدم تلقي اللقاح فقط، بل يجب إثبات فعاليته وسلامته".

في غضون ذلك، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي المصابين 47121 حالة.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة بلغ 44 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 405 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3446.