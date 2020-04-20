سيارة إسعاف في موسكو تتحدى كورونا بهذه الطريقة... فيديو

كثرت الأفعال التي يمكن القول عنها (مرحة) من الأطباء حول العالم، فشاهدنا طبيبا في اسبانيا يغني وآخر في إيطاليا يعزف وغيرهما من الذين حاولوا إطغاء لون من السعادة في ظل الواقع الحزين، ولكن في موسكو كان الوضع مختلفا قليلا.