مفتي روسيا: لا نستبعد احتمال إلغاء الحج لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا

وقال مفتي موسكو ألبير كورغانوف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "من السابق لأوانه تأكيد أو على العكس من ذلك، دحض ما إذا كان الحج سيكون هذا العام أم لا، ولكن وفقًا لبعض المؤشرات الموجودة اليوم، يمكن الاستعداد لحقيقة أن هذا العام، ربما لن يتم تنفيذ مراسم الحج".

وفي حديثه عن إمكانية إلغاء الحج، أوضح المفتي أن المملكة العربية السعودية التي تستقبل الحجاج لها مصالحها الوطنية الخاصة وتهتم بصحة مواطنيها، وتحاول حمايتهم من الفيروس التاجي، وقال: "بناءً على ذلك، بالطبع يقدم نظام الرعاية الصحية السعودي مقترحات للحد من الحج هذا العام، ويجب أن يكون مؤمنونا مستعدين لذلك. وسيعيد مشغلو الحج الأموال، التي جمعوها أو دفعوها بالفعل".

وطلبت وزارة شؤون الحج في المملكة العربية السعودية من المسلمين في جميع أنحاء العالم التريث في الاستعداد لرحلة الحج السنوية إلى مكة بسبب الوضع غير الواضح فيما يتعلق بالفيروس التاجي.

في مطلع أبريل / نيسان، منعت السلطات السعودية، بسبب الانتشار السريع للفيروس التاجي في المملكة، الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة وفرضت حظر التجول في هذه المدن من الساعة 3 مساءً حتى 6 صباحًا. في وقت لاحق تم تمديد حظر التجول إلى عدد من المدن.