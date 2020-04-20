المحكمة الروسية العليا تصبح أول محكمة تعمل عبر الإنترنت

أعلنت المحكمة الروسية العليا، اليوم الاثنين، أنها ستستأنف عملها اعتبارا من يوم الغد بتقنية الفيديو عبر الإنترنت.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المحكمة: "تسمح تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو للمحكمة العليا بالعمل عبر الإنترنت الآن ... كما وتسمح للمواطنين بالمشاركة في جلسات الاستماع، في المكتب والمنزل وأي مكان... وستجري المحكمة العليا غدًا عدة محاكمات باستخدام مؤتمرات تقنية الفيديو عبر الإنترنت".

وأضاف البيان: "ومن المتوقع أن يساهم مثل هذا القرار في الحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد".

وساهمت شركة "Vinteo" الروسية المصنعة للمعدات الالكترونية في إنشاء وتنسيق الجلسات القضائية عن بعد، وأكدت المحكمة أنه يتوجب على المواطنين الراغبين بحضور جلسات الاستماع إرسال بيان ووثائق تؤكد إلى المحكمة مقدمًا، وكذلك الحصول على المصادقة عبر بوابة الخدمات العامة.

وأوضحت المحكمة أنه سيتم إرسال رابط ارتباط تشعبي إلى المواطن عن طريق البريد الالكتروني للاتصال بقاعة المحكمة الافتراضية وحضور جلسة المحكمة عن بعد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي المصابين 47121 حالة.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة 44 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 405 حالة، وبلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3446.