الكرملين: بوتين ومادورو يؤكدان أهمية اتفاق "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط

صرحت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادور، أكدا في اتصال هاتفي أهمية اتفاق "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط.

قال الكرملين في بيان، اليوم الإثنين، "في تبادل للآراء حول الوضع في سوق النفط العالمية، تم التأكيد على الأهمية الكبرى للاتفاق الذي تم التوصل إليه داخل أوبك + بشأن خفض متفق عليه لإنتاج النفط".

وأضاف بيان الكرملين أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعرب في الاتصال الهاتفي عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة التي قدمها الجانب الروسي في مكافحة عدوى فيروس كورونا الجديدة، بما في ذلك توريد أنظمة الاختبار،" نوقشت القضايا المتعلقة بالسيطرة على انتشار جائحة الفيروس التاجي. وأعرب نيكولاس مادورو عن تقديره للمساعدة التي قدمها الجانب الروسي ، بما في ذلك توريد أنظمة الاختبار".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات، بما في ذلك من خلال وزارات الصحة "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات، بما في ذلك من خلال وزارات الصحة".

روسيا تقدم مساعدات طبية لفنزويلا لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، في وقت سابق، عن تسلمها آلاف الأجهزة الكاشفة لفيروس كورونا المستجد من روسيا.

وجاء إعلان وزارة الخارجية الفنزويلية على لسان وزيرها خورخي أرياسا، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع السفير الروسي لدى كراكاس، حيث قال: "تسلمنا 10 آلاف جهاز من ​روسيا​ للكشف عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19".

كما أوضح وزير الخارجية أن "هذه المساعدات تتيح ل​فنزويلا​ إمكانية الكشف عن ​حالات​ الإصابة بفيروس كوفيد-19".

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أمر يوم الأحد الفائت بإغلاق الأنشطة التجارية، وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات، وفي العاصمة كراكاس، وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.