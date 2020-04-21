لافروف: الرد الروسي على الخروج المحتمل لواشنطن من اتفاقية الأجواء المفتوحة سيكون مدروسا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سييرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن اتهامات الولايات المتحدة بانتهاك روسيا لاتفاقية الأجواء المفتوحة غير مدعومة بحقائق، ويبدو أن واشنطن قررت بالفعل الانسحاب من الاتفاقية الثنائية.

وقال لافروف خلال لقاء دبلوماسي: "كما كان الحال مع معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، يبدأ الأمريكيون بالترويج والدعاية لفكرة أن روسيا هي من تنتهك اتفاقية الأجواء المفتوحة، بالرغم أنه وكما كان الحال بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ السابقة لا تقدم واشنطن حقائق دامغة وأسباب موضوعية لذلك".

وأضاف لافروف قائلا: "الخبراء الذين يتابعون تطورات الموقف بشأن الاتفاقية يرون أن واشنطن اتخذت قرار الانسحاب بالفعل من الاتفاقية ونرى أن هناك شيء من الحقيقة في تقييماتهم. لدينا مثل هذه الاستنتاجات تقريبا، بناء على اتصالاتنا مع الأمريكيين وأعضاء حلف الناتو الآخرين، والمشاركين الآخرين في اتفاقية الأجواء المفتوحة".

وكانت روسيا قد أعلنت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يحاولون استخدام معاهدة الأجواء المفتوحة في ألعاب سياسية داخلية.

وتسمح معاهدة عام 1992 للدول الموقعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، القيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي دول أخرى لجمع بيانات عن الأنشطة العسكرية.