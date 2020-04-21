الكرملين: ليس هناك موعد محدد لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن ليس هناك موعدا مخططا له لإجراء محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف للصحفيين: "حتى الآن لا توجد هكذا مواعيد لإجراء محادثات هاتفية بين الطرف الأمريكي والروسي وبحال وجدت فستكون وليدة الساعة دون أي خطط مستقبلية، وبالتالي هذا الأمر غير ثابت وكل شي يمكن أن يتغير في غضون دقائق وساعات".

ورد بيسكوف على سؤال بشأن المحادثات المستقبلية بين الرئيسين بوتين وترامب قائلا: "كل شيء وارد في أي لحظة وهذا بالطبع مرتبط بالأحداث العالمية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه ناقش خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسألة الحد من التسلح.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لقد تحدثنا بالفعل عن الحد من التسلح... لقد كان جزءا مهما جدا من المحادثة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "تخفيض إنتاج النفط سيصل إلى 20 مليون برميل يوميا في نهاية الأمر".

وشدد ترامب قائلا: "أشكر الملك سلمان وولي عهده والرئيس الروسي على التوصل لاتفاق تخفيض إنتاج النفط".