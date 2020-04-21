بيسكوف: الاقتصاد العالمي يواجه صعوبات وروسيا أيضا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين لا يعتقد أن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تتبعها عواقب سياسية في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء:

"نحن لا نتفق مع صيغة السؤال هذه، بشكل عام، من حيث المبدأ. بالطبع، الكرملين ولجنة التنسيق تتابع عن كثب الوضع الاجتماعي الاقتصادي في مناطق مختلفة. بالطبع الوضع المتعلق بوباء فيروس كورونا والأزمة طالت بلدنا أيضا".

وشدد بيسكوف: "إننا جزء لا يتجزأ من المجتمع العالمي بأسره والاقتصاد العالمي بالطبع يواجه صعوبات"، مضيفا: "وجميع المشاركين في الحياة الاقتصادية يواجهون صعوبات".

وأضاف: "بالطبع، الوضع صعب. وخاصة الآن في فترة العزل الذاتي. وهنا لدينا الهدف الرئيسي لأنه دون شك حياة الإنسان لها أولوية أمام الصعوبات الاقتصادية. ومع تراجع الخطر الوبائي، ستبدأ العودة السلسة إلى الحياة الاقتصادية".