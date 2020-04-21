لأول مرة... روسيا تستخدم خليطا دوائيا في علاج مصابي كورونا والنتائج إيجابية

أكد كبير اختصاصيي أمراض الرئة ورئيس قسم العلاج بجامعة بيروغوف الروسية، ألكسندر تشوتشالين، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الهيليوم وأكسيد النتريك ( أول أكسيد النيتروجين) في العلاج من فيروس كورونا المستجد يعطي نتائج إيجابية.

موسكو - سبوتنيك. وقال تشوتشالين، لوكالة "سبوتنيك":

"لدينا خبرة صغيرة مع فيروس كورونا المستجد، لقد بدأنا للتو في استخدام الخليط ... في معهد سكليفوسوفسكي، نحن نشرف الآن على المرضى الأوائل الذين يتلقون هذا الخليط. لأول مرة في العالم، يتم استخدام الهيليوم وأكسيد النيتريك معًا ... هناك بالفعل نتائج".

وأوضح كبير الاختصاصيين أنه يتم استخدام الهيليوم وأكسيد النيتريك منذ فترة طويلة لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، وبعد الحصول على نتائج إيجابية، تم إعطائه لمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكان كبير اختصاصيي أمراض الرئة ورئيس قسم العلاج بجامعة بيروغوف الروسية قد تحدث يوم الاثنين الماضي، خلال الاجتماع عبر اتصال الفيديو، لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن جدوى استخدام أكسيد النيتريك لعلاج جلطات الدم في أنسجة الرئة لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتحدث في الوقت نفسه عن تطوير جهاز لإنتاج أول أكسيد النيتروجين تيانوكس، في معهد البحث العلمي للفيزياء التجريبية الروسي.

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، أعلنت بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.